Malesia: leader opposizione Muhyiddin non si ricandiderà a leader del suo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro Muhyiddin Yassin, leader dell’opposizione parlamentare della Malesia, ha annunciato che non intende ricandidarsi presidente del Partito indigeno unito della Malesia (Parti Pribumi Bersatu Malysia, Ppbm). Muhyiddin, che guidò un instabile governo di coalizione per circa 17 mesi nel pieno della pandemia di Covid-19, ha dato l'annuncio oggi, durante l’annuale incontro del Ppbm. “Non difenderò la posizione di presidente all’elezione di partito che si terrà alla fine del prossimo anno”, ha dichiarato l'ex premier. Muhyiddin è leader della coalizione delle forze di opposizione Alleanza nazionale (Perikatan Nasional), che alle elezioni politiche dello scorso anno ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, e che ha riconfermato la propria forza anche alle elezioni provinciali dello scorso agosto. L’ex premier ha dichiarato di voler fare un passo indietro per agevolare la nuova generazione di leader del partito. La decisione potrebbe essere legata però anche ai recenti sviluppi in parlamento: nelle ultime settimane quattro parlamentari del Ppbm hanno cambiato schieramento, conferendo al primo ministro Anwar Ibrahim una maggioranza parlamentare qualificata.(Fim)