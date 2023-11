Argentina: presidente Fernandez vedrà Papa Francesco prima della dine del mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, sarà ricevuto da Papa Francesco "in un'udienza protocollare per la fine del suo mandato". Lo riferisce un comunicato del governo argentino. "L'udienza avrà luogo nell'ultima settimana di novembre nel palazzo Apostolico della Città del Vaticano", spiega il documento. Il governo di Alberto Fernandez finirà il 10 dicembre, quando entrerà in carica il leader ultraliberale di La liberta avanza (Lla), Javier Milei.(Abu)