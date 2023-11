Italia-Cipro: Meloni, su energia ed economia collaborazione è eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lieta di aver incontrato oggi a Palazzo Chigi Nikos Christodoulides, Presidente della Repubblica di Cipro. Energia e questioni economiche sono ambiti in cui la collaborazione tra le nostre Nazioni è eccellente e che intendiamo rafforzare ulteriormente". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Condividiamo interessi e posizioni su alcuni dei dossier più rilevanti dell'agenda europea, in particolare la collaborazione con la sponda sud del Mediterraneo e la lotta alla migrazione irregolare. Lavoriamo insieme sulle crisi principali in corso, in particolare nell’invio di aiuti umanitari a Gaza".(Rin)