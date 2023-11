Argentina: media, Milei cancella viaggio negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, ha cancellato all'ultimo momento il viaggio che avrebbe dovuto compiere domani, venerdì, negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media argentini segnalando che la decisione segue un pomeriggio di intense trattative per la composizione del nuovo governo. In particolare, si sarebbero registrati cambi rispetto a nomine che erano state anticipate nei giorni scorsi, più o meno direttamente, dallo stesso Milei, dal suo staff o dai diretti interessati. Tra le notizie dell'ultima ora, ci sarebbe anche la nomina di Patricia Bullrich, candidata del centrodestra arrivata terza al primo turno delle presidenziali, nel ruolo di ministra della Sicurezza, già ricoperto durante il governo dell'ex presidente, Mauricio Macri. Martedì, per la verità, l'ufficio del presidente eletto aveva per la verità diffuso una nota nella quale avvertiva che l'esatta composizione del governo si sarebbe conosciuta solo il 10 dicembre, giorno dell'insediamento. Milei, riportano i media, era atteso a New York per una visita alla tomba di un rabbino e una riunione con amici della comunità ebraica locale. (Abu)