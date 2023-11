Irlanda: violente proteste a Dublino, nella notte ripristinato l'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Dublino è “tornata la calma”, dopo ore di disordini e violenze innescati dall’accoltellamento di cinque persone, inclusi tre bambini, all’uscita da una scuola primaria nel quartiere centrale di Parnell Square East. Proprio sul sito dell’aggressione, chiuso e presidiato dalle forze dell’ordine, era iniziata nel pomeriggio di ieri una manifestazione di protesta da parte di alcune centinaia di persone, che esibivano bandiere nazionali e scandivano slogan come “Irish lives matter” (“Le vite degli irlandesi contano”). La tensione è presto degenerata in tafferugli con le forze dell’ordine, che hanno visto coinvolta una parte dei manifestanti, alcuni dei quali a volto coperto. Petardi e razzi sono stati lanciati contro gli agenti in tenuta antisommossa, e attorno alle ore 19 (le 18 in Italia) un’auto della polizia è stata data alle fiamme. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse cariche per disperdere i manifestanti, ma i disordini si sono propagati alla centralissima O’Connell Street, dove sono stati dati alle fiamme anche un’automobile, un autobus e una fermata del tram di Dublino (Luas), e dove diverse vetrine sono andate in frantumi. Gli agenti di polizia sono intervenuti anche nella vicina Henry Street, nota via dello shopping, per fermare il saccheggio di un negozio di scarpe. Le violenze, domate nella notte, sono state condannate dalla ministra della Giustizia Helen McEntee e dal commissario della polizia Drew Harris. Quest’ultimo ha imputato le violenze e i saccheggi a “una fazione di fanatici e teppisti guidati da un’ideologia di estrema destra”. (segue) (Rel)