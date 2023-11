Irlanda: violente proteste a Dublino, nella notte ripristinato l'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia nazionale irlandese (Garda) ha diffuso frattanto alcune informazioni preliminari in merito al responsabile dell’aggressione che ieri ha innescato le proteste: si tratterebbe di un 40enne “irlandese naturalizzato”, che vive nel Paese da circa 20 anni. L’uomo, armato di coltello, ha ferito cinque persone, tra cui tre bambini, nei pressi della scuola primaria Gaelscoil Colaiste Mhuire, nel centro di Dublino, prima di essere bloccato e disarmato da alcuni passanti. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 14 (ora locale). Due dei feriti, e in particolare una bambina di nove anni, versano in condizioni gravi. Le autorità stanno cercando di verificare il movente dell’attacco, e al momento non escludono alcuna ipotesi. (Rel)