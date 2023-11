Usa: deragliamento Kentucky, revocato ordine di evacuazione per i residenti di Livingston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Stato Usa del Kentucky hanno annunciato di aver revocato l’ordine di evacuazione per i residenti di Livingston, remota cittadina che conta circa 200 abitanti, dove il deragliamento di un treno che trasportava un carico di zolfo e idrossido di magnesio aveva innescato ieri un incendio di sostanze chimiche. “L’incendio è stato completamente domato”, ha dichiarato tramite una nota il portavoce della compagnia ferroviaria Csx Transportation, Bryan Tucker. Secondo la nota, le verifiche della qualità dell’aria indicano che per i residenti è sicuro tornare nelle loro case. Per il momento, però, non è stato divulgato l’esito di alcuna misurazione. (segue) (Was)