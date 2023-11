Usa: deragliamento Kentucky, revocato ordine di evacuazione per i residenti di Livingston (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti locali citate dalla "Cnn", almeno 16 vagoni del treno merci sono stati coinvolti nel deragliamento, "compresi due vagoni con zolfo fuso che sono stati danneggiati e hanno perso parte del loro contenuto che è in fiamme". In una nota, la compagnia ferroviaria Csx ha fatto sapere che sul posto sono state dispiegate attrezzature specializzate per condurre il monitoraggio dell'aria nell'area. Quando lo zolfo fuso brucia, rilascia anidride solforosa, un gas incolore e dall’odore acre che, a seconda del livello di esposizione, può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola, mentre l’esposizione alla sua forma liquida potrebbe causare congelamento, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Csc). (Was)