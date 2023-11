Taiwan: nave da guerra australiana ha navigato nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave da guerra della marina militare australiana ha attraversato lo Stretto di Taiwan. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa taiwanese, secondo cui la nave, di cui non sono state fornire informazioni più precise, è entrata nello Stretto ieri e ha navigato in direzione sud. Le forze armate di Taiwan sono rimaste in allerta per l’intera durata del transito, ha dichiarato il ministero, senza fornire ulteriori dettagli. L’attraversamento dello Stretto da parte della nave da guerra australiana giunge in un momento difficile per le relazioni militari tra Australia e Cina, che stanno tentando di ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali. La scorsa settimana, Canberra ha contestato un incidente che ha coinvolto una nave da guerra cinese e una nave della marina australiana nella Zona economica esclusiva del Giappone, in cui un sommozzatore militare australiano è rimasto ferito. La Marina degli Stati Uniti invia navi attraverso lo Stretto di Taiwan circa una volta al mese, in quello che il Pentagono definisce transiti "routine", puntualmente contestati da Pechino. Lo Stretto di Taiwan è teatro di incessanti manovre aeronavali delle forze armate cinesi sin dallo scorso anno, a seguito della visita a Taipei dell’allora presidente della Camera Usa Nancy Pelosi.(Res)