Giappone: inflazione di fondo torna ad accelerare a ottobre, più 2,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di fondo dei prezzi al consumo del Giappone ha registrato un aumento del 2,9 per cento su base annua a ottobre, tornando a crescere per la prima volta in quattro mesi, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. L’inflazione di fondo, che non tiene conto dei prezzi degli alimenti freschi, è aumentata di un decimo di punto rispetto al dato di settembre, che era stato il più basso da 13 mesi a questa parte. Ha pesato il dimezzamento dei sussidi tesi a contenere i prezzi dell’elettricità e dell’energia, che erano stati introdotti a gennaio. Un altro fattore che ha contribuito in misura significativa all’andamento dell’inflazione è stato il forte aumento delle tariffe alberghiere, che hanno registrato un incremento del 42,6 per cento su base annua per effetto del massiccio afflusso di turisti in entrata e della fine dei sussidi introdotti dal governo dopo la fine della pandemia di Covid-19.(Git)