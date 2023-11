Sri Lanka: banca centrale annuncia a sorpresa un taglio dei tassi di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dello Sri Lanka (Cbsl) Lanka ha annunciato oggi un taglio dei tassi di riferimento, una decisione inaspettata tesa a sostenere la crescita economica, e associata alla previsione della banca secondo cui l'inflazione rimarrà contenuta nel medio termine. La banca ha abbassato i tassi chiave di 100 punti base (pbs), portando il tasso del deposito fisso e il tasso del prestito fisso rispettivamente al 9 per cento e al 10 per cento. La Cbsl aveva aumentato i tassi di un record di 10,50 punti percentuali per abbassare l'inflazione alle stelle tra aprile 2022 e marzo di quest'anno. Il consiglio direttivo della banca ha ribadito l’obiettivo "di raggiungere e mantenere l'inflazione al livello target del 5 per cento nel medio termine, consentendo contemporaneamente all'economia di raggiungere e stabilizzarsi al livello potenziale". Sostenuto dal Fondo monetario internazionale, il Paese insulare dell’Asia meridionale si sta riprendendo dalla sua peggiore crisi finanziaria degli ultimi sette decenni, ed è in attesa della prima revisione periodica da parte del prestatore globale. La banca centrale dello Sri Lanka prevede che l'economia si contrarrà del 2 per cetno quest'anno dopo una contrazione del 7,8 per cento nel 2022, quando una grave carenza di valuta estera ha innescato una gravissima crisi finanziaria. La Banca mondiale, tuttavia, ha previsto per il Paese una contrazione del 3,8% nel 2023.(Inn)