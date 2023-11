Nuova Zelanda: Partito nazionale forma coalizione di governo con liberali e populisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale della Nuova Zelanda ha formalizzato l’accordo per la formazione di un governo di coalizione con altri due partiti di orientamento conservatore, annunciando una svolta politica incentrata sull’abbassamento della pressione fiscale e il ridimensionamento della burocrazia. Il Partito nazionale ha firmato oggi un accordo di governo con i liberali di Azione e il partito populista Prima la Nuova Zelanda, quasi sei settimane dopo le elezioni generali del 14 ottobre. Il leader del Partito nazionale, Christopher Luxon, aveva anticipato già ieri il raggiungimento di una intesa tra i tre partiti. In base all'accordo, Luxon, ex dirigente di una compagnia aerea, sarà primo ministro a partire da lunedì, affiancato dal leader di Prima la Nuova Zelanda, Winston Peters, nel ruolo di ministro degli Esteri. Peters e il leader di Azione David Seymour condivideranno il ruolo di vicepremier, con il leader di Prima la Nuova Zelanda che cederà l’incarico di ministro a Seymour a metà del mandato parlamentare. (segue) (Res)