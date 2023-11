Nuova Zelanda: Partito nazionale forma coalizione di governo con liberali e populisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il manifesto della coalizione include impegni a ridurre le imposte sul reddito delle persone fisiche, addestrare 500 agenti di polizia in due anni e riscrivere il mandato della banca centrale affinché si concentri esclusivamente sul contenimento dell'inflazione. "Il nostro governo ricostruirà l'economia per alleviare il costo della vita e fornire sollievo fiscale per aumentare la prosperità di tutti i neozelandesi", ha dichiarato oggi Luxon. "Il nostro governo ripristinerà l'ordine pubblico e la responsabilità personale, in modo che i neozelandesi siano più sicuri nelle proprie comunità". L'accordo tra i tre partiti conclude settimane di intense negoziazioni, concretizzando la svolta decretata dagli elettori dopo sei anni di governo del Partito laburista di centro-sinistra. Il Partito nazionale di Luxon ha ottenuto 48 dei 123 seggi in parlamento, rispetto ai 34 del Partito laburista. Act e Prima la Nuova Zelanda hanno ottenuto rispettivamente 11 e 8 seggi. (Res)