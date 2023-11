Taiwan: presidenziali, i partiti di opposizione presenteranno candidature separate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ definitivamente collassato l’accordo tra i leader dell’opposizione a Taiwan in vista delle elezioni presidenziali in programma nell’isola il 13 gennaio: il partito Kuomintang e il Partito popolare di Taiwan (Tpp) presenteranno candidature separate, che si sono affrettati a formalizzare oggi, ultimo giorno disponibile per la registrazione delle candidature in vista del voto. Un ultimo tentativo di ricucire lo strappo tra i due partiti è fallito ieri in diretta televisiva, durante un dibattito aperto alla stampa tra il candidato del Kuomintang Hou Yu-ih e il presidente del Partito popolare di Taiwan (Tpp), Ko Wen-je: i due leader politici hanno continuato a scambiarsi attacchi sul fallimento dell’intesa che avrebbe dovuto portare a una candidatura unica contro il vicepresidente uscente Lai Ching-te, espressione del Partito democratico progressista (Dpp) attualmente al potere. Hou e Ko si sono attribuiti a vicenda la responsabilità del mancato accordo su chi avrebbe dovuto proporsi come presidente e chi come vice. (segue) (Res)