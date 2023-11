Taiwan: presidenziali, i partiti di opposizione presenteranno candidature separate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eric Chu, presidente del Kuomintang, ha ribadito come i sondaggi mostrassero valutazioni favorevoli per un “ticket” guidato da Hou e come su questa base le due parti avessero raggiunto un’intesa di massima lo scorso 15 novembre. Solo tre giorni dopo, tuttavia, i colloqui sono falliti a causa di un disaccordo su quali sondaggi prendere in considerazione. Ko, da parte sua, ha ribadito l’intenzione di non procedere con un “ticket” che avrebbe beneficiato solo il Kuomintang. Il dibattito è durato circa 90 minuti, al termine dei quali Hou e Ko si sono stretti la mano. Ha fatto solo una breve apparizione il candidato indipendente Terry Gou, fondatore di Foxconn, che ha abbandonato il palco poco dopo l’inizio dell’evento, ospitato dall’hotel Grand Hyatt di Taipei. (Res)