Giappone: governo liberalizzerà le vendite online di farmaci da banco

- Il governo del Giappone intende autorizzare la vendita online di quasi tutti i farmaci da banco entro il 2025, ampliando l'accesso a determinati farmaci attualmente disponibili solo presso alcune farmacie selezionate. Le vendite online di farmaci non soggetti a prescrizione sono permesse in Giappone sin dal 2014. La consegna a domicilio di farmaci con prescrizione è stata consentita invece l'anno scorso, nell’ambito di una serie di modifiche normative introdotte in risposta alla pandemia di Covid-19. Tuttavia, i farmaci che prima richiedevano prescrizione medica e che sono diventati di recente disponibili senza prescrizione, tra cui alcuni trattamenti per raffreddore, allergie e incontinenza, sono ancora soggetti a restrizioni. Il ministero della Salute, del lavoro e del welfare intende renderne la maggior parte disponibile online, a condizione che ai pazienti vengano fornite istruzioni sulle modalità di assunzione attraverso una videochiamata. I farmaci in questione costituiscono una piccola parte del mercato e vengono venduti solo in alcune farmacie. Il ministero prevede invece di mantenere il requisito di acquisto di persona per determinati farmaci, come i contraccettivi d'emergenza. Il ministero intende anche proibire l’acquisto di grandi quantitativi di farmaci ai minorenni, e prevedere nel loro caso un appuntamento online con un farmacista anche per gli ordini circoscritti.(Git)