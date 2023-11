Usa: Trump attacca i procuratori nel Giorno del ringraziamento, “folli estremisti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha augurato ai suoi sostenitori un felice Ringraziamento tramite un messaggio sul social media Truth pubblicato ieri mattina, mentre ai procuratori di New York, dove sono in corso alcuni dei processi a suo carico, ha riservato l’epiteto di “folli estremisti di sinistra”. "Buon Ringraziamento a tutti, compresa la razzista e incompetente procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia 'Peekaboo' James, che ha permesso la proliferazione di omicidi e violenze criminali, e alle imprese di fuggire; il giudice di sinistra radicale che odia Trump, uno 'Psicopatico', Arthur Engoron, che ha fraudolentemente defraudato lo Stato di New York e il sottoscritto, valutando intenzionalmente i miei beni a una 'piccola' frazione di ciò che valgono veramente al fine di condannarmi per frode prima ancora di un processo, o di vedere alcuna prova ", ha scritto Trump sul suo sito di social media.(Was)