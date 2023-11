Diritti: Roccella, prevenzione contro violenza, importante riuscire con protocollo Zeus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che sia importante oggi riuscire con il protocollo Zeus, come l'ha chiamato la Questura di Milano, a intercettare in maniera preventiva le situazioni di violenza che possono essere segnalate da tutti noi". Queste le parole della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Maria Eugenia Roccella, a “Respect for Future”, il progetto di Fincantieri, lanciato oggi a Trieste, perché "tutti noi abbiamo una responsabilità, abbiamo uno strumento giuridico di diritto amministrativo che ci consente di intercettare queste situazioni. Ed è una risorsa, una risorsa straordinaria" ha spiegato Roccella. Una recente ricerca, ha continuato la ministra, dice che più del 50 per cento dei giovani tra i 14 e i 15 anni pensa che dare un bacio senza consenso non sia una forma di violenza. Sempre questa ricerca ci dice che il 51 per cento dei giovani tra i 14 e i 19 ritiene che la gelosia, in una coppia, sia un segnale di interesse per l'altro. L'idea di amore "è ancora molto legata al concetto di possesso, gelosia, controllo - ha messo in luce Roccella -. La violenza è un tema complesso che riguarda tutti noi. E possiamo e dobbiamo chiederci da questo punto di vista come poter come poter intervenire. Cosa si può fare per fermarsi prima, per esempio? Chiedere aiuto. Sicuramente chiedere aiuto non è una sconfitta ma anzi è un'importante competenza relazionale che dobbiamo imparare ad acquisire. Ecco, ma quando invece si è passati all'atto, e cioè quando invece si è generata la violenza, allora lì tutti devono fare la loro parte. Le istituzioni, e sono tante, che si sono organizzate anche con delle nuove norme, ma anche per esempio grazie ai servizi sociali, le forze dell'ordine, in una situazione in cui tutti dobbiamo imparare a riconoscere la violenza, e saper intercettare i segnali di rischio per poter reagire. Abbiamo organizzato e stiamo strutturando degli interventi che vanno proprio con l’obiettivo di intercettare queste persone". E, poi, ancora: "La violenza è trasversale. La violenza è una modalità inadeguata di affrontare delle difficoltà". Per concludere, la ministra ha chiosato: "Non riuscire a sopportare una perdita, non riuscire a sopportare le proprie emozioni negative, farsi trasportare da eccessi di gelosia. Questo a causa di una mancanza di competenze interpersonali, scarsa comunicazione emotiva, difficoltà nel cogliere i bisogni del partner, incapacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni". (Com)