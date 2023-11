© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il Comune di Latina ha organizzato insieme all'Ordine degli architetti di Latina e all'Ordine degli Architetti di Verona, un convegno sull'architettura del Novecento, dal titolo "Luigi Piccinato, l'Urbanista". L'iniziativa vuole rappresentare un omaggio al grande urbanista scomparso 40 anni fa. Piccinato, nato a Legnago (Verona) è stato autore del Piano regolatore di Latina, città oggi candidata a Capitale italiana della cultura 2026. Comune di Latina (Ore 15).- Flashmob di Comunità e pitturazione panchina rossa con l'Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, Scuola di Danza "Balla con Me", Centro Giovani e Famiglia Gandalf, Centri di Socializzazione per persone con disabilità, CSAQ Prima Porta, Dipendenti Municipio XV. Prima Porta, Piazza Don Eulogio Carballido Diaz (Ore 15:30)- Evento 'Urban Sports, Water Sports and Comics – Il codice per parlare ai giovani', nel cui ambito verranno premiati gli atleti romani e le realtà locali che più si sono distinti a livello internazionale, rendendo fiera la nostra città. Interverranno Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina; Alessandro Onorato, assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi; Paolo Ferrara, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina; Valentina Prodon, vicepresidente del Municipio X; Antonio Caliendo, assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Municipio X; Fernando Bonessio, presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita di Roma Capitale. Presso l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio a Roma (Ore 16:30)- Flash mob contro la violenza sulle donne “Non stiamo zitte” organizzato da Cgil. Piazza Trilussa a Roma (Ore 19) (Rer)