- In considerazione della richiesta di rinvio fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio da alcune confederazioni sindacali, l'incontro con le stesse sul disegno di legge di bilancio, già convocato per domani alle ore 15.30, è rinviato a martedì 28 novembre alle ore 9.00. È invece confermato per domani l'incontro con le associazioni datoriali.(Rin)