© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si recherà in Ungheria per un incontro bilaterale con il premier Viktor Orban, in preparazione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Lo si apprende da un messaggio pubblicato su X dalla portavoce di Charles Michel, Ecaterina Casinge. (Beb)