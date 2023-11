Infrastrutture: Algeria, verso la costruzione di un gasdotto nel nord del Paese lungo 439 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Naftal, principale distributore di Gpl in Algeria, ha presentato la richiesta per la costruzione di un gasdotto per il trasporto di gas di petrolio liquefatti nel nord del Paese, tra Arzew e Algeri. È quanto emerge da un comunicato dell'Autorità di regolamentazione degli idrocarburi (Arh), in cui si specifica che il progetto dell'infrastruttura è in corso di valutazione da parte del ministero dell'Energia e delle Miniere algerino. Il progetto del gasdotto, che si prevede avrà un diametro di 12 pollici e una lunghezza di 439 chilometri, passerà in diverse wilaya (province) algerine, tra cui Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla e Blida e trasporterà gas di petrolio liquefatto (Gpl) tra il complesso petrolchimico di Arzew e Algeri. Nel corso dell'incontro un rappresentante della Naftal ha sottolineato l'importanza economica del progetto, che ridurrà i costi di trasporto del Gpl, comportando una riduzione dei prezzi per i consumatori. Nei prossimi mesi è attesa la decisione del ministero sull'approvazione del progetto.(Ala)