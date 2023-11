© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sicuramente in Italia abbiamo ancora un maschilismo che è evidente in tantissime sue forme”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a Dritto e rovescio su Rete 4. “L'altro ieri – ha ricordato – abbiamo approvato una legge importante a tutela delle donne, che è stato anche un provvedimento bipartisan come deve essere. La politica non si deve dividere su queste questioni”.(Rin)