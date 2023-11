Medio Oriente: presidente Egitto, lo spostamento dei palestinesi da Gaza al Sinai è una “linea rossa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza all’Egitto è diventato una “linea rossa”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, durante un evento svoltosi allo stadio del Cairo dal titolo “Lunga vita all’Egitto e alla Palestina”. “Abbiamo parlato con calma, saggezza e pazienza, ma nessuno dovrebbe immaginare questo come debolezza o incapacità. No allo sfollamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza all’Egitto”, ha ribadito. Nel suo intervento il capo dello Stato egiziano si è detto contrario anche al trasferimento forzoso dei palestinesi dalla Cisgiordania alla Giordania. "Non può essere accettato, perché porta alla liquidazione della causa palestinese e minaccia la sicurezza nazionale", ha aggiunto. "Quando è scoppiata la guerra, abbiamo formato una cellula di gestione delle crisi, composta da tutte le istituzioni statali competenti, e ho seguito il suo lavoro personalmente e 24 ore su 24", ha continuato Al Sisi. Gli aiuti che lo Stato egiziano ha portato nella Striscia di Gaza ammontano a circa 12.000 tonnellate, trasportate da 1.300 camion, di cui 8.400 tonnellate fornite dallo Stato egiziano, attraverso la Mezzaluna rossa egiziana, l'Alleanza nazionale per l'azione di sviluppo civile e Viva l'Egitto. “Abbiamo designato l’aeroporto internazionale di Al Arish come uno scalo per ricevere gli aerei umanitari provenienti dall’estero, per un totale di 158 voli”, ha concluso Al Sisi. (Cae)