- VARIE- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla Sapienza incontri, testimonianze e video per ribadire il ruolo della cultura nel contrasto alla violenza di genere. Durante la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Telefono Rosa, sarà illustrato il Report con i dati nazionali elaborato dal Ministero dell'Interno. Aula magna del Palazzo del Rettorato, piazzale Aldo Moro 5, Roma (Ore 9)- Conferenza stampa del sindacato Usb in vista dello sciopero di lunedì. Presso il centro congressi Cavour - via cavour 5 a Roma (Ore 11)- Sit, davanti alla scuola Leonardo da Vinci, via Cavour 258, di studenti e professori, dirigenza scolastica e personale Ata contro il rischio di spostamento della scuola in altra sede. Per lo stesso motivo è in corso una occupazione iniziata lunedì scorso (Ore 12)- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, DonatoriNati scende in campo con una raccolta straordinaria di sangue, affinchè il sangue venga donato e mai più versato. In piazza del Viminale (Ore 15). (segue) (Rer)