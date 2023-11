Argentina-Usa: Milei, Trump verrà a Buenos Aires per un incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si recherà prossimamente a Buenos Aires per incontrare il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei. Lo si legge in una nota dell'ufficio del presidente eletto dell'Argentina, che riassume la giornata del leader liberista. Il "presidente eletto ha ricevuto la telefonata dell'ex presidente degli Stati Uniti, che si è congratulato e ha segnalato che la vittoria con ampio margine alle elezioni di domenica ha avuto un grande impatto a livello mondiale. Al tempo stesso l'ex presidente Trump ha detto che viaggerà nella città di Buenos Aires per incontrarlo". (Abu)