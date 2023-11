Usa-Messico: Biden, arresto "El Nini" è prova dell'impegno comune in lotta contro criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Nestor Isidro Perez Salas, presunto sicario messicano conosciuto con il soprannome di "El Nini", testimonia l'impegno che Messico e Stati Uniti profondono per mettere fine alla piaga del narcotraffico nel continente. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ringraziando, in una nota, "il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, l'esercito messicano e le forze speciali" per aver compiuto l'operazione. "El Nini", arrestato mercoledì a Culiacan, è considerato uno dei sicari più violenti in circolazione. Per quasi tre anni, ha ricordato Biden, "è stato uno dei criminali più ricercati del Messico e degli Stati Uniti". La Dea lo ritiene protagonista del traffico illecito di fentanil, il potente narcotico ritenuto responsabile di decine di migliaia di morti. "Con lui dietro le sbarre, i nostri Paesi sono più al sicuro". L'arresto fa seguito a quello, seguito dall'estradizione negli Stati Uniti, di un altro leader dei Chapitos, Ovidio Guzmán López", riporta Biden. "Questi arresti testimoniano l’impegno comunie di Stati Uniti e Messico per proteggere le rispettive comunità dalla violenza, contrastare i cartelli e porre fine alla piaga del fentanil. Continueremo a lavorare come solidi alleati, facendo tutto il possibile per ritenere i criminali responsabili di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza pubblica nei nostri due paesi. Come ho detto al presidente Andrés Manuel López Obrador quando ci siamo incontrati a San Francisco il 17 novembre, nulla è fuori dalla nostra portata quando Messico e Stati Uniti stanno insieme". (Was)