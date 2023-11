© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa al convegno “Noi per lei” – una rete che previene, cura e sostiene, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Prima del convegno saranno presentate la campagna di comunicazione “Non sei sola” e le attività della Regione contro la violenza sulle donne.Consiglio regionale del Lazio, sala Mechelli, via della Pisana 1301 (Ore 10)- L’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, partecipa al convegno “Noi per lei” – una rete che previene, cura e sostiene, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Prima del convegno saranno presentate la campagna di comunicazione “Non sei sola” e le attività della Regione contro la violenza sulle donne. Consiglio regionale del Lazio, sala Mechelli, via della Pisana 1301 (Ore 10) (segue) (Rer)