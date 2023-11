Cile-Onu: crisi climatica, Boric e Guterres in visita all'Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno, Gabriel Boric, e il segretario generale delle Nazioni unite (Onu), Antonio Guterres, sono arrivati oggi all'Antartide cilena, per evidenziare l'importanza del continente nella lotta contro il cambiamento climatico. Lo ha reso noto Boric via X (ex Twitter). "Oggi visiteremo diverse aree del territorio antartico cileno insieme alla squadra di governo e al segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, per evidenziare l'importanza del continente bianco nella lotta contro il cambiamento climatico", ha spiegato Boric in un messaggio su X. Il presidente ha ricordato che il Cile è la porta d'ingresso verso l'Antartide e che, insieme alla comunità internazionale, "abbiamo il dovere di combattere la crisi climatica che colpisce il nostro pianeta". E ha aggiunto: "Insieme Guterres, porteremo avanti questo obiettivo". (segue) (Abu)