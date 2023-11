Caso Cecchettin: Carabinieri, al 112 una sola telefonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 112 "è giunta una sola telefonata di un cittadino di Vigonovo che ha riferito di un'accesa lite tra una coppia di giovani con un'aggressione fisica ai danni della ragazza, a cui ha assistito dal balcone della propria abitazione”. Lo precisano i Carabinieri in una nota, in riferimento ad alcune notizie apparse su organi di informazione relative ai fatti di Venezia. “Si esclude categoricamente - continua la nota - che siano pervenute al 112 ulteriori segnalazioni ed è destituita da ogni fondamento la notizia di un fascicolo/indagine della Procura della Repubblica di Venezia in merito alla telefonata del cittadino di Vigonovo”.(Rin)