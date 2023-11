Irlanda: scontri a Dublino, auto in fiamme e centro chiuso al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disordini e incidenti si sono prodotti nella tarda serata di oggi a Dublino, capitale dell'Irlanda. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva locale "Rte", la polizia antisommossa è stata dispiegata in alcune zone centrali della città per sedare attacchi sferrati alle vetrine di alcuni negozi, e alle azioni con cui si sono date alle fiamme diverse auto. Gli scontri seguono di poche ore l'attacco che un uomo ha sferrato nei pressi di una scuola primaria, che ha portato al ferimento di cinque persone, di cui tre bambini. Ancora non chiari i motivi che avrebbero innescato la protesta. Fonti della polizia irlandese citate dalla "Bbc" hanno attribuito i disordini a un "gruppo di teppisti con ideologia di estrema destra". Le autorità hanno disposto il blocco del trasporto pubblico in alcune zone nevralgiche della capitale, mentre il servizio di pronto soccorso risulterebbe al momento congestionato. Sulla rete compaiono immagini relative ad altri attacchi, con vagoni del treno metropolitano dati alle fiamme, anche se la polizia avverte di una possibile "disinformazione", realizzata pubblicando immagini di altri incidenti. (Rel)