Germania: il ministro delle Finanze Lindner vuole una rigorosa politica di austerità

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, intende attuare una rigorosa politica di austerità a seguito della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) che ha provocato una crisi di bilancio in Germania. Al quotidiano “Handelsblatt” che lo ha interrogato sulle dimensioni del consolidamento necessario per i conti pubblici, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha risposto: “Parliamo di decine di miliardi di euro”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che “cambiamenti strutturali sono inevitabili” e ha evidenziato di ritenere “una questione d'onore esseri sinceri” in materia di bilancio. Allo stesso tempo, il presidente della Fdp ha inviato un messaggio rassicurante all'economia, preoccupata da possibili tagli ai programmi di finanziamento. Secondo Lindner, infatti, non vi è “nessun motivo di farsi prendere dal panico” perché “gli obblighi legali vengono comunque rispettati”. (segue) (Geb)