Germania: il ministro delle Finanze Lindner vuole una rigorosa politica di austerità (2)

- Il ministro delle Finanze ha poi dichiarato che presenterà un bilancio supplementare per il 2023, dopo quello congelato a seguito della sentenza del Bverfg. La manovra prevede la sospensione del “freno all'indebitamento”, il vincolo di bilancio inserito nella Costituzione della Germania. Disattivato nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del Covid-19, tale strumento è stato ripristinato nel 2023 su iniziativa di Lindner. Con riguardo alla prossima sospensione del “freno all'indebitamento”, il ministro delle Finanze ha sottolineato che “non si tratta di spese aggiuntive, ma di tutela giuridica di quelle già effettuate”. In merito a possibili tagli di bilancio, il presidente della Fdp ha osservato che si potrebbero apportare “miglioramenti” allo stato sociale. Allo stesso tempo, Lindner ha escluso categoricamente un aumento delle tasse” Il ministro delle Finanze ha, infine, dichiarato che il governo federale “cercherà di rendere possibile” l'approvazione della legge di bilancio per il 2024 entro la fine dell'anno in corso. (Geb)