Violenza donne: Roccella, chiedere aiuto non è una sconfitta (2)

- "La violenza - ha ricordato Roccella - è trasversale. La violenza è una modalità inadeguata di affrontare delle difficoltà. Non riuscire a sopportare una perdita, non riuscire a sopportare le proprie emozioni negative, farsi trasportare da eccessi di gelosia. Questo a causa di una mancanza di competenze interpersonali, scarsa comunicazione emotiva, difficoltà nel cogliere i bisogni del partner, incapacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni. Ebbene, noi crediamo che sia importante oggi riuscire con il protocollo Zeus, come l'ha chiamato la Questura di Milano, a intercettare in maniera preventiva le situazioni di violenza che possono essere segnalate da tutti noi. Tutti noi abbiamo una responsabilità, abbiamo uno strumento giuridico di diritto amministrativo che ci consente di intercettare queste situazioni. Ed è una risorsa, una risorsa straordinaria". (Frt)