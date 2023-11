© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti dell'Aeronautica israeliana "non compenseranno la schiacciante sconfitta subita dall’entità sionista (il 7 ottobre), ma ne ridurrà l'esistenza, mentre le privazioni e le atrocità non rimarranno senza risposta". Lo ha scritto su X (ex Twitter) la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio pubblicato in ebraico. (Res)