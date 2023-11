Milano: in migliaia al corteo di "Non una di meno" per Giulia Cecchettin - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse migliaia le persone che stanno sfilando a ritmo di tamburi, fischi e cori per le vie di Milano in ricordo di Giulia Cecchettin e le vittime di femminicidio che quest'anno in Italia hanno raggiunto quota 106. Il corteo organizzato da "Non una di meno" è partito intorno alle 19 da piazza XXIV Maggio a Milano, a partecipare sono in tanti, anche i canti sono molteplici e accompagnano la folla. (Foto: Agenzia Nova) (rem)