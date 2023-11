Cile-Onu: crisi climatica, Boric e Guterres in visita all'Antartide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Antartide non solo ospita il 90 per cento del ghiaccio del pianeta e il 77 per cento dell'acqua dolce disponibile: i suoi mari sono fondamentali per la regolazione del clima a livello globale", ha sottolineato. "Ringrazio il presidente Boric per il suo invito in Cile", ha detto Guterres su X. "La stretta cooperazione tra il Cile e l'Onu aiuta a rafforzare aree chiave del nostro lavoro, come il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza", ha aggiunto. Il viaggio nel continente bianco, che durerà fino a sabato 25 novembre, prevede incontri con scienziati e forze armate e comprende visite a tre delle dieci basi che il Cile ha sul posto, così come al ghiacciaio Collins, l'isola Kopaitic e la stazione marittima Rada Covadonga. (Abu)