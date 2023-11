Egitto: Banca centrale, da aprile a giugno investimenti italiani crescono del 32,5 per cento su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da aprile a giugno, quarto trimestre dell'anno fiscale 2022/2023, gli investimenti italiani in Egitto sono stati di 795,8 milioni di dollari, un aumento del 32,5 per cento sul trimestre precedente. Lo rende noto il Centro di informazione e supporto decisionale del governo egiziano (Idsc), riportando su X i dati della Banca centrale. Il Paese che più ha investito in Egitto, durante la prima metà dell’anno fiscale 2022-2023, è stato l'Arabia Saudita, con 2,1 miliardi di dollari, seguita dagli Emirati Arabi Uniti con 1,5 miliardi di dollari, poi dall’Italia con 1,2 miliardi di dollari. (Cae)