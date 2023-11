© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora all'ambiente Elena Grandi interviene all'evento "Alberi e suoli di città, progettare al tempo della crisi climatica", in occasione della Giornata nazionale degli alberi.Museo di Storia naturale, corso Venezia, 55 (ore 9:30)Il Sindaco Giuseppe Sala prende parte al Lombardia World Summit 2023;IBM Studios piazza Gae Aulenti, 10 (ore 9:30)Il Sindaco Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa sulla sicurezza con l'ex capo della Polizia, Franco Gabrielli.Palazzo Marino, sala dell'orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11)L'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello interviene all'evento "Happy Natale, Happy Panettone".Confcommercio Milano, corso Venezia, 47 (ore 11)Il Sindaco Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Uomini che amano le donne. Per dire basta alla violenza sulle donne dalla prospettiva maschile".Palazzo Marino, sala arazzi, Piazza Scala, 2 (ore 12:30)La vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo partecipa all'evento "Feed your future: building" - nell'ambito della tre giorni di “Feed your future” in cui sono raccontate le iniziative di alcune associazioni giovanili cittadine per un sistema alimentare sostenibile.Spazio Baroni 85, via Costantino Baroni, 85 (ore 15)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa alla conferenza "Riflessi di mondo", nell'ambito dell'iniziativa GariwoNetwork, la due giorni di formazione gratuita per docenti, addetti alla cultura e per tutti i referenti dei Giardini dei Giusti presenti in Italia.FAST, piazzale Morandi, 2 (ore 17)L'assessora ai Servizi Civici, Gaia Romani interviene alla Commemorazione di Lea garofalo con una fiaccolata fino a via Montello dove, presso il Giardino comunitario "Lea Garofalo", iniziano gli interventi istituzionali. All'evento partecipanno gli studenti e le studentesse dei licei Beccaria, Manzoni e Volta, Libera e le associazioni Mamme a scuola onlus, APS Giardini in transito, La Freccia APS - Circolo Arci "LatoB", i ragazzi e le ragazze di Libera.Arco della Pace (ore 19)REGIONESeminario “Valorizzare le aree protette della Lombardia. Opportunità e limiti”, promosso dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale della Lombardia. Nel corso dei lavori saranno presentati i risultati della Missione Valutativa “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione delle aree regionali protette”, realizzata dal Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di MilanoPalazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 9:30)“'Lombardia World Summit”. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Federico Romani, Presidente Consiglio Regione Lombardia; Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; CarloBonomi, Presidente Confindustria; Antonio Tajani-Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ignazio La Russa, Presidente del Senato; Andrea Orcel, amministratore delegato Gruppo UniCredit; Giovanni Malagò, Presidente CONI, Renato Mosca de Souza, Ambasciatore del Brasile in Italia, Paolo Scaroni Presidente Enel e AC Milan; Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Armando Brunini- CEO and Managing Director Sea Corporate, Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni S.p.A; Giovanni Gorno Tempini, Presidente Cassa Depositi e Prestiti; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e delMade in ItalyIBM Studios, piazza Gae Aulenti (ore 9:30)L'assessore all'Ambiente e clima Giorgio Maione, è a Breno insieme al sindaco Alessandro Panteghini per presentare alla stampa un importante intervento di rimozione di rifiuti speciali finanziato dalla Regione con oltre un milione di euro.Statale 42 località Calameto a Breno/Bs (ore 13)Convegno, organizzato dal Gruppo regionale del Pd e coordinato dalla consigliera Paola Bocci, dal titolo "Violenza di genere: prevenzione, contrasto, accoglienza", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.Tra le relatrici e i relatori ci sono parlamentari, consigliere regionali, avvocate, operatrici e rappresentanti delle associazioni per la tutela e la difesa delle donne, oltre alla segretaria regionale del Pd, Silvia Roggiani.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 15)Gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima), intervengono all'apertura del 76° convegno nazionale dell'Assoenologi sul tema "Diamo vero valore al vino e ai suoi territori".Brixiaforum, via Caprera, 5 Brescia (ore 15)VARIEFondazione Cariplo presenta le linee strategiche e le attività filantropiche previste per il 2024. Ne discutono, insieme al Presidente Giovanni Azzone, Francesco Billari, demografo e rettore dell'Università Bocconi, Francesca Pasinelli, Consigliere Delegato di Fondazione Telethon, Ferruccio de Bortoli, giornalista e presidente della Fondazione Corriere della Sera, e la CEO di Philea - Philanthropy Europe Association Delphine Moralis.Meet- Digital Cultural Center, via Vittorio Veneto 2 (ore 10:30)"Investimenti per la rigenerazione urbana sostenibile: le opportunità a Milano e Roma". Tra gli altri intervengono Manfredi Catella, Presidente del gruppo immobiliare Coima; Davide Albertini Petroni, Managing Director di Risanamento S.p.A; Paolo Galuzzi, Professore ordinario presso l’Università Sapienza di Roma e Piergiorgio Vitillo, Professore associato presso il Politecnico di Milano.Deloitte Greenhouse, Via Tortona, 25 (ore 11)Conferenza stampa per la presentazione della quinta edizione di Happy Natale Happy Panettone.Palazzo Castiglioni, veranda Liberty, corso Venezia, 47 (ore 11)Prima giornata del primo Forum internazionale del turismo. partecipano tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani.Grand Hotel Dino, Corso Giuseppe Garibaldi, 20, Baveno/ Verbano-Cusio-Ossola (ore 14:00)II Comitato per le Pari opportunità dell'Università Cattolica, promuove un incontro di riflessione con la a proiezione del recente docufilm di Silvio Soldini e Cristina Mainardi dal titolo "Un altro domani" e la presentazione alla comunità universitaria della Task Force sulle pari opportunità dell'Ateneo, guidata dalla prorettrice Raffaella Iafrate.Università Cattolica, aula S. Agostino, largo Gemelli 1 (ore 14:30)Presentazione della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia”. Intervengono: Antonio Tajani, segretario Nazionale di Forza Italia, Ministro degli Affari Esteri; Letizia Moratti – Presidente della Consulta Segreteria Nazionale di Forza ItaliaPalazzo Pirelli, sala Gonfalone, Via F. Filzi 22 (ore 16:30)Centro di questi giorni" Matteo Renzi dialoga con Christian Rocca nell'ambito de Linkiesta festival 2023Teatro Parenti, via Pierlombardo, 14 (ore 18)Iniziativa "Luce contro la violenza" organizzata da Fratelli d'Italia MilanoPiazza Gae Aulenti (ore 18)Presentazione del libro di Giulio Cavalli "I mangiafemmine", edito da Fandango."Io e gli Altri - Book Corner" via Cagliero (ore 19)MONZAPiantumazione di 100 alberi in occasione della “Giornata Nazionale degli alberi 2023”. Intervengono il Sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’Ambiente, Giada TuratoArea verde di Via Fiume (ore 10:15) (Rem)