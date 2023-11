Stellantis: Cirio, se si lavora con serietà si raggiungono risultati come hub Mirafiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono soddisfatto perché è il frutto di un lavoro di tanti anni, in questi ultimi due anni abbiamo sottoscritto con Stellantis, Ragione Piemonte e Città di Torino un contratto ben preciso che oggi prende forma: la dimostrazione di come se si lavora con serietà e concretezza si riescono a garantire occupazione e posti di lavoro. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione dell’hub di economia circolare di Stellantis a Torino-Mirafiori. “Questo è il motivo per cui l'iniziativa di oggi è importante, perché si dà un futuro alla nostra industria dell'auto solo se si sa camminare insieme e si sanno aprire reparti nuovi. Questo è un reparto vero e operativo e quindi darà la possibilità di mantenere posti di lavoro e di assumerne di nuovi. Ho segnalato dov’è Piemonte a Tavares perché proprio nell'incontro che abbiamo avuto due anni fa, lui fu molto colpito dal quadro che gli portai dove venivano individuati Lisbona, Kiev e Genova e Rotterdam con questi due grandi corridoi che si incrociano in Piemonte. Vuol dire che entro dieci anni tutti le merci d'Europa passeranno in questi grandi corridoi. L'incrocio in Piemonte vuol dire che siamo diventati il cuore dell'Europa - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)