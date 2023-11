Stellantis: Cirio, se si lavora con serietà si raggiungono risultati come hub Mirafiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se lo uniamo all'università, se lo uniamo alla capacità dei lavoratori e dei lavoratrici di questa terra, così come si è dimostrato con l'industria aerospaziale che sta crescendo tantissimo, avremo grandi prospettive di crescita. L’industria dell'auto è fondamentale per l'Italia, ma lo è a maggior ragione per il Piemonte. Noi abbiamo un terzo degli stipendi in Piemonte pagati dall’industria manifatturiera. La parte dell'industria aerospaziale che ha assorbito un pezzo dell'automotive, oggi ci registra da 20 mila a 35 mila occupati in due anni e un aumento del fatturato da 7 a 8 miliardi: un'industria pienamente in salute. E l'industria dell'auto, con iniziative come questa, dimostra avere un futuro che è l'auto elettrica e noi possiamo diventare, grazie al Politecnico e alla capacità di ricerca di ingegno, grazie a Mirafiori e a Stellantis e ai suoi lavoratrici e lavoratori, grazie alle montagne da cui scende l'acqua che produce energia pulita e idroelettrica che possiamo utilizzare per ricaricare le batterie e per alimentare aziende come queste, possiamo diventare davvero la regione dell'economia pulita legate all'automotive, non dimenticando che siamo anche la sede dell'intelligenza artificiale che il governo ha voluto posizionare proprio qui”, ha concluso Cirio. (Rpi)