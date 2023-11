© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene agli "Stati generali del Verde", giornata di confronto e di studio per fare il punto sullo stato del patrimonio verde di Roma. Sala della Protomoteca, Campidoglio (Ore 10:15)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita la mostra "Alberto Sordi e il suo tempo", omaggio al grande attore a vent'anni dalla scomparsa. Casa Museo Alberto Sordi, viale Claudio Marcello snc (Ore 17:30)– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della mostra "Macchine del Tempo" a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 (Ore 19:30) (segue) (Rer)