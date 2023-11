Medio Oriente: previsto domani alle 6:00 l'inizio della tregua, saranno liberati 13 ostaggi e 39 palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al raggiungimento dell’accordo di una tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas avvenuto ieri grazie alla mediazione del Qatar sono emersi ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione. L’accordo prevede un cessate il fuoco di quattro giorni a Gaza e il rilascio di 50 dei 236 ostaggi sequestrati durante l’attacco compiuto lo scorso 7 ottobre da Hamas in cambio di 150 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. In particolare, il ministero degli Esteri del Qatar, ha annunciato che la pausa umanitaria inizierà domani mattina alle 07:00 ora locale (06:00 ora italiana), mentre i primi 13 ostaggi saranno invece rilasciati intorno alle 16:00 ora locale (15:00 ora italiana). In attesa dell’entrata in vigore del cessate il fuoco sono proseguiti i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, che hanno colpito i campi profughi di Jabalia e Nuseirat, e il lancio di razzi da parte di Hamas. Anche sul fronte nord al confine tra lo Stato ebraico e il Libano sono proseguiti gli scontri, con 35 missili anticarro e colpi di mortaio sparati dal partito sciita filo-iraniano Hezbollah, e gli attacchi a presunte “cellule terroristiche” condotti dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Nella giornata di ieri Hezbollah ha fatto sapere che parteciperà al cessate il fuoco temporaneo. (segue) (Res)