Medio Oriente: previsto domani alle 6:00 l'inizio della tregua, saranno liberati 13 ostaggi e 39 palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa a Doha, Majed al Ansari, portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, ha parlato delle discussioni con i negoziatori egiziani e con le parti in conflitto per l'attuazione dell'accordo di tregua. Al Ansari ha affermato di non poter rivelare quanti prigionieri palestinesi saranno rilasciati domani, ma che “l'accordo è reciproco". Tuttavia, secondo fonti egiziane, lo scambio prevede il rilascio di 13 ostaggi israeliani in cambio di 39 detenuti palestinesi. Da parte sua, l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto un primo elenco con i nomi delle persone che saranno rilasciate domani e che “i funzionari competenti stanno verificando i dettagli della lista e sono attualmente in contatto con tutte le famiglie”. (segue) (Res)