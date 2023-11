Medio Oriente: previsto domani alle 6:00 l'inizio della tregua, saranno liberati 13 ostaggi e 39 palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa e la Mezzaluna rossa hanno annunciato che parteciperanno al trasferimento degli ostaggi, che varcheranno il confine con l'Egitto attraverso il valico di Rafah nel sud della Striscia di Gaza e poi passeranno in Israele con la loro assistenza. La partecipazione della Croce rossa all’operazione di rientro delle persone sequestrate era stata un punto di disaccordo nei negoziati dei giorni scorsi e inizialmente rifiutata da Hamas. Il movimento islamista ha poi fatto sapere che durante i quattro giorni di tregua 200 camion entreranno nell’exclave palestinese per distribuire aiuti su tutto il territorio. A questo proposito, l'Egitto ha fatto sapere che non chiuderà il valico di Rafah per far transitare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Secondo le stime di Hamas il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre è di quasi 14.854 persone, di cui più di 6.150 minorenni. (segue) (Res)