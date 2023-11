Medio Oriente: previsto domani alle 6:00 l'inizio della tregua, saranno liberati 13 ostaggi e 39 palestinesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle operazioni condotte dalle Idf, ieri sono stati rivelati ulteriori sezioni della rete di tunnel di Hamas situata sotto l'ospedale Al Shifa, a Gaza, attraverso la pubblicazione di video che mostrano nuovi ingressi e nascondigli sotterranei. Le Idf affermano di aver trovato una stanza dotata di aria condizionata, nascondigli, servizi igienici e una cucina. Altri due accessi al tunnel sono stati individuati vicino all'ospedale, uno su una strada e l'altro in un edificio precedentemente adibito ad aula scolastica, situato a circa 100 metri di distanza. Secondo le Idf, queste scoperte confermerebbero il metodo deliberato di Hamas di operare sotto gli ospedali, sfruttando gli edifici come depositi di armi e quartier generali. In seguito a queste scoperte, Israele ha confermato l'arresto del direttore dell'ospedale Al Shifa, Mohammad Abu Salmiya, dopo numerose testimonianze secondo cui sotto la sua diretta gestione, il luogo fungeva da centro di comando del gruppo armato. Il ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas ha reagito alla notizia dichiarando che smetterà di coordinare le evacuazioni ospedaliere con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Res)