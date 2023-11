Mediobanca: nominati i vicepresidenti e il Lead Independent Director

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha nominato Vittorio Pignatti Morano e Sabrina Pucci Vice Presidenti e confermato Angela Gamba Lead Independent Director. Il Consiglio, previa verifica del Comitato Nomine, ha altresì accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta dagli esponenti e delle informazioni disponibili, la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza e dell'indipendenza di giudizio (ex art. 15 del D.M. 169/2020). Sono stati inoltre verificati la disponibilità di tempo, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'assenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 ("divieto di interlocking"). La medesima verifica è stata svolta dal Collegio Sindacale. I componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Presidente Renato Pagliaro, dell'Amministratore Delegato Alberto Nagel e del Direttore Generale Francesco Saverio Vinci) e del Collegio Sindacale sono stati valutati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del T.U.F., degli artt. 13 e 14 del D.M. n. 169/2020 e dell'art. 19 dello statuto sociale. Il Consiglio e il Collegio hanno infine verificato la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella corrente. (Com)