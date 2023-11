Ex Ilva: Scarpa (Fiom), stallo dell’assemblea dei soci è contro lavoratori, produzione, sicurezza e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rinvio è frutto dello stallo tra governo e Arcelor Mittal perché il punto è sempre lo stesso: chi mette le risorse finanziarie. Questo perdere tempo è scaricato sulla pelle dei lavoratori e fa danno alla stessa azienda, all’ambiente e alla produzione". Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. "L’assemblea dei soci del più grande impianto siderurgico di Europa discute di 320 milioni della bolletta e non trova una soluzione quando servirebbero 5 miliardi per rilanciare produzione occupazione e ambiente. Oggi si è svolto un presidio davanti la sede a Milano di Acciaierie d’Italia. Continueremo a mobilitarci finchè non ci sarà una risoluzione di questa situazione”, conclude.(Rin)