Difesa: Aeronautica, "100+1" anni raccontati nel calendario 2024

- E' stato presentato oggi, a Palazzo Aeronautica, a Roma, alla presenza del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Luca Goretti, il calendario Am 2024. "100+1" il nome scelto per questo nuovo progetto editoriale per rivivere insieme il percorso condiviso con gli italiani nel 2023, anno che la Forza armata ha dedicato alle celebrazioni del centenario della sua costituzione. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica. Nell'anno che sta per volgere al termine infatti, l'Aeronautica ha dato il via a un "viaggio" ricco di appuntamenti, or­ganizzati in tutta Italia, per raccontarsi ripercorrendo il passato e mostrando ai cittadini la Forza armata di oggi e gli obiettivi per il futuro. Nasce da qui la volontà di raccontare, attraverso le immagini scelte per "100+1 calendario Am 2024", i momenti più salienti di un cammino puntellato di eventi che ha portato l'arma azzurra nelle piazze, sulle spiagge e nei luoghi più rappresentativi del nostro Paese. (segue) (Res)