Difesa: Aeronautica, "100+1" anni raccontati nel calendario 2024 (2)

24 luglio 2021

- "L'immagine di copertina di questo calendario – ha detto il capo di Stato maggiore riferendosi alla foto che ritrae le Frecce tricolori in sorvolo sulla città di Roma – rappresenta fisicamente quello che è l'Aeronautica militare: una Forza armata compatta che gioca in squadra, un orgoglio nazionale frutto di passione e sacrificio di tutto il personale. Cento anni sono trascorsi come un battito d'ali, in questo anno del "100+1" ci aspettano le sfide del presente e del futuro, con una Forza armata che ha messo, mette e metterà sempre a disposizione di tutti coloro che aspirano a operare nella terza dimensione le proprie naturali e indiscusse competenze nel settore aerospaziale". "Il 2023 resterà come una pietra miliare nella storia dell'Aeronautica militare", ha aggiunto il generale Goretti. "Abbiamo celebrato questo primo centenario con entusiasmo, fierezza e orgoglio, condividendo il nostro percorso con gli italiani e, al tempo stesso, con tutta la Difesa e con i più importanti settori della società civile, della ricerca scientifica e accademica, della cultura, dell'industria aerospaziale e dell'infor­mazione. Abbiamo tagliato il traguardo dei 100 anni con un'Aeronautica militare all'avanguardia tecnologica, dotata di professionalità altamente specializzate che, con lo stesso spirito precursore dei primi anni, si proietta verso il futuro per continuare ad essere rilevante in un contesto geopolitico particolarmente sfidante. Ora guardiamo al futuro". (segue) (Res)